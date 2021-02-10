مدير تحرير الأهرام يكشف أسباب عدم تعرض المنظومة الصحة للانهيار خلال كورونا.. فيديو

قال أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن مبادرة حياة كريمة شهدت تطور كبير خلال الأيام الاخيرة، حيث أنها بدأت بمشروع تكافل وكرامة ولكن الان أصبحت تهتم بقضايا فى المشروع القومي لـ قرى الريف المصري.





ونوه مدير تحرير جريدة الاهرام"، خلال استضافته فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، الى أن قطاع الصحة شهد تطور كبير من خلال حياة كريمة، حيث أن المواطن المصرى كان يطالب بدعم وتقدم هذا القطاع عن طريق القوافل الطبية وتقديم المستلزمات الطبية والمساعدات الانسانية.

وأضاف ان حياة كريمة انطلقت فى قطاع الصحة من فيروس سى، ثم الامراض المزمنة، ومن ثم طلاب المدارس والانيميا والسمنة، كاشفا أن الدولة المصرية من أنجح الدول التى تواجه فيروس كورونا ونجحت فى النجاة من الموجة الاولى وحتى الان تسعى محاولا فى الحد من تفشى هذا المرض.

وأوضح أن لم يحدث ضغط كبير على المنظومة الصحة فى مصر، وذلك لأن كان يوجد التصنيف الجيد للحالات حتى لا يحدث هجوم على المستشفيات الحكومية والخاصة، وبالفعل لم يحدث التكدث على العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى، موضحا أن المواطنين كان لديهم وعى تطبيق الاجراءات الوقائية، وعند إصابة أحد الأشخاص بأعراض خفيفة كان يتم عزله منزليا ولكن تحت رعاية طبية.

وأشار إلى أن دول العالم كاملة تتابع تطورات أزمة كورونا بمشاعر الهلع والرعب والذى لا يجب أن يؤثر بدوره على رؤية الجانب الاقتصادى لدى كل دولة ، مضيفا أن الجانب الإقتصادى من توفير سلع غذائية أمر لا غنى عنه خاصة أنه فى حالة توقف المصانع عن الإنتاج وقتئذ دول العالم ستموت من المجاعات وليس من كورونا فقط.





وتابع أن إنتاج المصانع للمستلزمات الطبية أيضا ضرورى لإنقاذ المرضى من فيروس كورونا والحد من الوفيات.