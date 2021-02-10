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محافظات

لمواجهة كورونا.. رش وتعقيم موقف الأقاليم ووحدة المرور بسفاجا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:00 م
رش وتعقيم موقف الأقاليم
رش وتعقيم موقف الأقاليم ووحدة المرور وعدد من المنشآت بسفاجا
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إبراهيم جادالله
أعلنت هدى المغربي، رئيسة مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، استكمال أعمال رش وتعقيم شوارع المدينة والميادين الرئيسية وذلك بالتنسيق بين إدارة منظومة النظافة وبين شركة النور 2 المتعاقدة مع الوحدة المحلية بسفاجا للحد من انتشار فيروس كورونا.

أوضحت رئيس المدينة، أنه تم تنفيذ أعمال الرش والتطهير والتعقيم في موقف الأقاليم ووحدة المرور وهي المناطق الأكثر تواجد للمواطنين والتنبيه على السائقين بالزام المواطنين بارتداء الكمامات، مشيرةً إلى أن العمل مستمر بجميع أنحاء المدينة.

كما شددت المغربي، على تشكيل حملات للمرور على المحلات للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين.
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