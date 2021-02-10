شاهد.. كريم عبد العزيز و نيللي كريم يخطفان في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة لها، وذلك من خلال خاصية ستورى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت نيللي كريم في الصورة مع الفنان كريم عبد العزيز مما جذب انتباه متابعيها.

وقامت نيللي منذ أيام بنشر بوسترات لـ عمل جديد لها تحت اسم "هيتايا"، وجاءت البوسترات مكتوب بجانبها "هيتايا مسرحية جديدة"، وأخرى "هيتايا مسلسل جديد" ، وثالثة "هيتايا برنامج كورة"، وأخيرا "هيتايا برنامج طبخ".

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، بدأت تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم " ضد الكسر" وهو اسم مؤقت للعمل.









مسلسل "ضد الكسر" إنتاج العدل جروب، و تأليف عمرو الدالي، ومن إ خراج أحمد خالد.







