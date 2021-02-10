ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. كريم عبد العزيز و نيللي كريم يخطفان في أحدث ظهور

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:10 م
كريم عبد العزيز و
كريم عبد العزيز و نيللي كريم
Advertisements
ندى فكري
نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة لها، وذلك من خلال خاصية ستورى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
 
 
وظهرت نيللي كريم في الصورة مع الفنان كريم عبد العزيز مما جذب انتباه متابعيها.


وقامت نيللي منذ أيام بنشر بوسترات لـ عمل جديد لها  تحت اسم "هيتايا"، وجاءت البوسترات مكتوب بجانبها "هيتايا مسرحية جديدة"، وأخرى "هيتايا مسلسل جديد"، وثالثة "هيتايا برنامج كورة"، وأخيرا "هيتايا برنامج طبخ".


يذكر أن الفنانة نيللي كريم، بدأت تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "ضد الكسر" وهو اسم مؤقت للعمل.


مسلسل "ضد الكسر" إنتاج العدل جروب، وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج أحمد خالد.


يذكر أن نيللي كريم شاركت العام الماضي في رمضان بمسلسل "100 وش"، والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه وشاركها البطولة فيه آسر ياسين وإخراج كاملة أبو ذكرى. 


كما قدمت نيللي كريم مع الفنان ظافر العابدين فيلمًا بعنوان "خط دم"، والذى عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية. 
شاهد.. كريم عبد العزيز و نيللي كريم يخطفان في أحدث ظهور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نيللي كريم تبدأ تصوير مسلسلها الجديد

ضد الكسر .. نيللي كريم تشارك جمهورها كواليس التصوير عبر إنستجرام

هيتايا.. نيللي كريم تشوق جمهورها لعمل جديد.. شاهد

بإطلالة ناعمة.. شاهد نيللي كريم في أحدث ظهور لها

نيللي كريم تروج لعمل فني جديد مع فريق المدفعجية: انتظرونا

بالأبيض.. نيللي كريم تتألق بإطلالة كلاسيكية

ترشيحاتنا

كيلو الفراخ بـ 17 جنيهاً.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

هل يضحي كلوب بـ 7 لاعبين من ليفربول؟.. اعرف الحقيقة

هل صلاة الرجل مكشوف الكتفين صحيحة؟ الإفتاء تجيب

انهيار سقف قاعة أفراح في السعودية

في يوم ميلادها.. عدد زيجات وأبناء نعيمة وصفي

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وهبوط الدولار..تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| لحظة انتشال الأتوبيس المتسبب في إصابة 58 عاملا بالإسماعيلية

أودي تطرح E TRON GT بمواصفات غير مسبوقة.. صور

باقة أقل من 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات في هذه القائمة