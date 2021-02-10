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رياضة

الفيفا يحتفل بعيد ميلاد نجم الأهلي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:59 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا " رسالة تهنئة لـ ياسر إبراهيم نجم فريق الأهلي بمناسبة عيد ميلاده اليوم الـ28.


ونشر الحساب الرسمي لـ الفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوره لـ نجم الأهلي. 


وعلق: "يُصادف اليوم ذكرى ميلاد مدافع الأهلي ياسر إبراهيم الذي يُتم عامه الـ28". 

كل التوفيق للمدافع المتميّز ولنادي الأهلي في مباراة يوم الغد بمواجهة بالميراس لتحديد المركز الثالث في #كأس_العالم_للأندية"


ويلتقي الأهلي نظيره بالميراس مساء غد، الخميس، على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.
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