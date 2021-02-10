الفيفا يحتفل بعيد ميلاد نجم الأهلي

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا " رسالة تهنئة لـ ياسر إبراهيم نجم فريق الأهلي بمناسبة عيد ميلاده اليوم الـ28.
ونشر الحساب الرسمي لـ الفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوره لـ نجم الأهلي.
وعلق: "يُصادف اليوم ذكرى ميلاد مدافع الأهلي ياسر إبراهيم الذي يُتم عامه الـ28".
كل التوفيق للمدافع المتميّز ولنادي الأهلي في مباراة يوم الغد بمواجهة بالميراس لتحديد المركز الثالث في #كأس_العالم_للأندية"
ويلتقي الأهلي نظيره بالميراس مساء غد، الخميس، على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.