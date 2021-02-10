تجديد عقد إيجار المزرعة السمكية بالرطمة في دمياط

وقعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور صلاح الدين على رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، عقد تجديد إيجار المزرعة السمكية بالرطمة لصالح المحافظة.





أكدت" المحافظ " أنه تم توقيع العقد جاء بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة السمكية بالرطمة التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.





اضافت أن هذا الإجراء يعد خطوة جديدة للبدء في أعمال التطوير للمزرعة التى تقع على مساحة ١٨٥٦ فدانا، وتضم خمسة أحواض للاستزراع السمكى، كما نوهت "الدكتورة منال عوض " الى أن المحافظة حريصة على رفع كفاءة المزرعة السمكية لتعظيم الفائدة منها ورفع انتاجياتها..





جاءت مراسم التوقيع بحضور المستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة والدكتور على كامل مدير إدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة والمهندس ثابت السويفى رئيس الإدارة المركزية لهيئة الثروة السمكية بدمياط





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