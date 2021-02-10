نائب رئيس جامعة حلوان: نهدف للنهوض بمستوى البحث العلمى للجامعة

نظمت وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ٣٩ ورشة عمل افتراصية بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم ، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان ، بهدف دعم منظومة البحث العلمى، بما يسهم فى رفع التصنيف بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى لجامعة حلوان. والدكتورة













وصرحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان أن سلسلة ورش العمل التى تنظمها الوحدة تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.





جدير بالذكر انه تتابع مستشفيات جامعة حلوان تطعيم طواقمها الطبية بلقاح كورونا حرصا على حرصًا على حياتهم وسلامتهم ووفق برنامج محدد يتماشى مع خطط وزارتى الصحة و التعليم العالى و المجلس الأعلى للجامعات و يتفق مع سياسة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد و الحد من انتشاره .







