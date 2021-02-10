خبير سيارات يوضح بعض الأخطاء الشائعة في القيادة.. فيديو

وأضاف"معتز عاطف"، خلال استضافته فى برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن يظنّ الكثير من السائقين أنّ قيادة السيارة تعتمد فقط على الخبرة، لذلك نراهم يتناسون بعض الأمور الهامة ويقومون ببعض التصرفات التي لا يعتبرونها هامة، لكنها تؤثر بصورة كبيرة على السيارة وتؤدّي إلى أعطال قد تكلّفهم الكثير من الأموال.

وأكد خبير السيارات، أنه عند إضاءة لمبة الزيت، يقوم قائد السيارة بقياس زيت الموتور، الذى تعتمد قراءته الصحيحة على وقوف السيارة بشكل معتدل وليس بميل، نظرا لأنه عند وقوف السيارة مائلة تعطى السيارة حينها قراءة قياس الزيت خاطئة، وأيضا يتم إغلاق الموتور على الأقل حوالى 10 دقائق، حتى يعطى فرصة لنزول الزيت بالكامل، ومن ثم يعطى قراءة صحيحة.





وأوضح خبير السيارات، أن في حالة وجود قياس الزيت بنسبة معتدلة، وأيضا يدور الموتور بشكل جيد، هنا تكون المشكلة في "ترمبة الزيت"، التي قد تشبه موتور المنزل ، وتتمثل أهميتها في نقل الزيت من خزان الزيت إلى الأعلى، ومن ثم يدور الزيت داخل الموتور من الأسفل إلى الأعلىـ فيؤدى إلى حدوث نوع من أنواع التليين.