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أخبار العالم

المجلس العالمي للتسامح والسلام يوقع اتفاقية بجزر القمر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:13 م
صدى البلد
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مـيــــــس رضــــــا

وقع المجلس العالمي للتسامح والسلام اتفاقية مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جزر القمر لفتح المكتب الإقليمي للمجلس في جزر القمر الاتحاد القمري وذلك بالعاصمة موروني.


وقع الاتفاقية من جانب المجلس أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس ، ومثل جمهورية جزر القمر ظاهر ذوالكمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.


تأتي الاتفاقية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين المجلس العالمي للتسامح والسلام وجزر القمر بهدف نشر وإعلاء قيم التسامح والسلام حول العالم، في شتى المجالات وعبر مختلف الوسائل لا سيما من خلال المنظومة البرلمانية والتعليمية والإعلامية .


وأكد ذوالكمال دعم بلاده المستمر للمجلس العالمي للتسامح والسلام وأهدافه السامية التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في أفريقيا والعالم ككل.


من جانبه وجه رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الشكر لقيادة وحكومة جزر القمر على دعمهم الكبير للمجلس ، مشيدًا بدعمهم لجهود السلام في أفريقيا والعالم. 


كما وقع  موستدروين عبدو رئيس برلمان جمهورية جزر القمر مذكرة تفاهم مع البرلمان الدولي للتسامح والسلام، أحد أجهزة المجلس العالمي للتسامح والسلام، والتي تنص على عضوية برلمان جزر القمر في البرلمان الدولي، كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البرلمان الدولي للتسامح والسلام وبرلمان جزرالقمر لتوحيد الجهود البرلمانية لنشر قيم التسامح والسلام حول العالم.

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