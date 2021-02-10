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توك شو

متى يبدأ مفعول وتأثير لقاح كورونا ؟.. أستاذ جراحة قلب يجيب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:11 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور محمد سليمان، أستاذ جراحة القلب: إنه من الملاحظ وجود انخفاض فى أعداد إصابات كورونا، مشيرا إلى أن السبب فى ذلك هو اتخاذ الحكومة إجراءات احترازية، إضافة إلى حذر الناس من إنتشار الموجة الثانية عن الأولى.

وأضاف "سليمان" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة الهولندية فى نصف ديسمبر قررت غلق المحلات والمقاهى والمطاعم، مما أدى إلى إنخفاض أعداد الإصابات، موضحا أن الموجة الثانية شهدت انتشار إختبارات دورية ساعدت على إنخفاض إصابات كورونا.

وتابع أن  سبب انخفاض عدد الإصابات لا يرجع للتطعيم، حيث أن تأثيره يحدث عندما يوجد 50% حصلوا عليه والانتظار من أربع لست أسابيع حتى تتكون المناعة، لافتا إلى أن التطعيم الأن يتم على نطاق واسع.

وأكد أن نتيجة التطعيم وتأثيره ستأتى إما مع ظهور الربيع أو الممكن الصيف، مضيفا إلى أن أوروبا بدأت بتطعيم اللقاح الأمريكي، والذي تم اختباره على 40 ألف متطوع وثبت أنه بعد جرعتين نجد أن 95% من الأشخاص يتعافوا، مما شجع منظمة الصحة العالمية على التصريح باستخدامه.

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