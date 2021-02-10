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اقتصاد

دمغ المصوغات والموازين: تحرير 16 مخالفة موازين متنوعة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:12 م
اللواء عبد الله منتصر
اللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين
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محمد صبيح

أكد اللواء عبد الله منتصر – رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ان المصلحة قامت بعدة جولات تفتيشية، علي محطات الوقود وموازين البسكول والموازين التجارية والأفراد ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير عدد 16 مخالفة موازين متنوعة ما بين  12 محضر لمحطات وقود، وعدد 3 محاضر لموازين بسكول، ومحضر موازين تجارية وأفراد، وتم تحويل المحاضر الي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيًا.


جاء ذلك استمرارًا لتوجيهات  الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والافراد.

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و أكد رئيس المصلحة ، انه تم دمغ 17800 سبيكة ذهب، وتم دمغ 111670 جرام عيار 21، وكذلك 115034.7 جرام ذهب عيار 18، و 1288 جرام فضه, بالإضافة الي دمغ 163013 سبيكة فضة.

 

وتؤكد المصلحة ان حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والافراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقا لتعليمات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.

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