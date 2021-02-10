برلماني: توجيه الفلسطينيين الشكر للرئيس السيسي دليل على نجاح مصر لتحقيق وحدتهم

أكد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، أن توجيه الفصائل الفلسطينية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم ورعاية الحوار الوطني الفلسطيني الذي تمت فعالياته بالقاهرة، دليل قاطع على نجاح مصر فى توحيد الوحدة بين جميع الفصائل الفلسطينية.





وقال " قورة " فى بيان له أصدره اليوم ، إن الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان ولايزال وسيظل هو الضمانة الحقيقية لحصول الشعب الفلسطينى الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.





وطالب من المجتمع الدولى بصفة عامة ومن الامم المتحدة ومجلس الأمن، بصفة خاصة دعم الدور المصرى لحصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة والعمل على تحقيق السلام الشامل والعادل داخل المنطقة.





وكانت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة قد نجحت فى التوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة، وبمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتباحث في عدة قضايا محورية أبرزها تلك المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية العامة.