إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ببنى سويف

أصيب سائقان وعامل ، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أمام كافتيريا السوهاجي بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.





وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتين لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "حسين.ك.ا" 23 سنة، سائق مصابا بنزيف بالبطن، و"إبراهيم.م.م" 33 سنة، سائق، مصابا باشتباه كسر بالساق اليمني، واشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه كسر بالضلوع ومقيمان بمحافظة سوهاج، و"فتحي.ع.ع" 66 سنة، عامل، ومقيم بمحافظة المنيا، مصابا بجرح قطعي بالوجة مع اشتباه خلع بالكتف.





تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابه التحقيق.