الشرطة ترصد محاسبا أعلن استعداده عبر الإنترنت لممارسة الفجور

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط محاسب أعلن استعداده عبر الإنترنت لممارسة أعمال الفجور.









فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت" شخص يبدي من خلالها استعداده لممارسة أعمال الفجور.









وتمكن رجال الشرطة من تحديد المذكور وضبطه حال تواجده بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وتبين أنه محاسب، مقيم بمحافظة القاهرة.









وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

