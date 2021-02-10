برلماني: مبادرة البنك الزراعى بتسوية ديون المزارعين المتعثرين أسعدت كل المصريين

ثمن النائب سيد المنوفى، عضو مجلس النواب، مبادرة البنك الزراعى المصرى بحذف المزارعين المتعثرين من القوائم السوداء من البنك المركزي، مشيدا بتصريحات علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، التى أكد فيها أن مبادرة البنك الزراعى تتيح تسوية كاملة لمحفظة القروض المتعثرة التى تبلغ نحو 6.3 مليار جنيه.









وقال "المنوفى"، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، إن هذه المبادرة التاريخية هى ترسيخ لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء على المزارعين وهى لصالح تشجيع الزراعة، كما أنها أسعدت كل المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، مشيرا إلى أن مزارعى مصر لا يجب أبدًا أن يكونوا فى قوائم سوداء لأنهم تحملوا مسئولية كبرى خلال المواجهة الشاملة للدولة المصرية مع فيروس كورونا وتقدموا الصفوف فى العمل والإنتاج مع الالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.









وأكد أن مزارعى مصر الشرفاء يستحقون أن نطلق عليهم لقب جيش مصر الأخضر لأنهم كانوا على مستوى المسئولية، فعلى الرغم من معاناة العديد من دول العالم من نقص شديد فى السلع والمحاصيل الزراعية بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا على القطاع الزراعى وجميع القطاعات الاقتصادية وغير الاقتصادية الأخرى، إلا أن مزارعى مصر لم ينجحوا فى توفير جميع المنتجات والمحاصيل الزراعية، ولكن مصر كانت فى مقدمة دول العالم الأكثر تصديرا للمحاصيل والمنتجات الزراعية، موجها التحية والتقدير للمصرفى القدير علاء فاروق.









وكان علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، أكد أنه ستتم إعادة هيكلة للبنك الزراعى المصرى لزيادة الودائع وتطبيق مفهوم الشمول المالى مع زيادة عدد العملاء إلى 10 ملايين عميل، وحل مشاكل المتعثرين بأنظمة سداد بحسب قدرة كل عميل.









وأضاف: "أسقط البنك 50% من ديون العملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه سواء للأفراد أو الشركات، بشرط سداد العميل 50% من أصل المديونية، مع إسقاط جميع العوائد، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة، وإتاحة إعادة التعامل من جانب البنك مع العميل، وفقًا لدراسة كل حالة على حدة".









وأكد علاء فاروق أنه سيتم تطبيق الإعفاء النهائى لكامل المديونية بالنسبة للعملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو أقل، وإسقاط جميع العوائد المتراكمة بعد التعثر، وأشار إلى أن مبادرة البنك الزراعى تتيح تسوية كاملة لمحفظة القروض المتعثرة التى تبلغ نحو 6.3 مليار جنيه.