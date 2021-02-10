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الأرصاد الجوية: الشبورة تسببت في غلق الطرق اليوم وتستمر حتى الجمعة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:48 م
الشبورة المائية
الشبورة المائية
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إننا اليوم شاهدنا شبورة مائية بكثافة على بعض الطرق الزراعية.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2، أن هناك طرقا تم غلقها بالفعل نتيجة تغير الكتل الهوائية.

وأشار مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إلى أن كل ذلك بخلاف الايام الماضية، فكان هناك شبورة غير مؤثرة ، ولكنها اكثر كثافة حتى يوم الجمعة القادم.

وتابع مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للارصاد الجوية، أن طريق اسماعيلية اليوم تم غلقه بالفعل مع بعض الطرق الاخرى ايضا فترة نكون ذروة الشبورة المائية.
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