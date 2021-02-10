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مص الإبهام عادة سيئة عند الأطفال كيف تتخلص منها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:12 م
مص الإبهام
مص الإبهام
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أسماء عبد الحفيظ

العادة السيئة هي السلوك المتكرر الذي قد لا يكون لائقًا اجتماعيًا ومقبولًا، على الرغم من أن معظم الأطفال يتخلصون من العادات السيئة ، يجب أن تنتبه لبعض العادات التي قد تكون علامات أساسية للتوتر أو الملل أو الإحباط أو انعدام الأمن أو التعب

أثناء محاولة معالجة عادة سيئة ، إذا كان بإمكان أحد الوالدين التركيز على السبب بدلًا من العادة نفسها ، يصبح من السهل التعامل معها.

مص الإبهام يعتبر من العادات السيئة الشائعة لدى الأطفال ونقدم لكم بعض النصائح المفيدة لمنع الطفل من الوقوع فيها.

 مص الإبهام  يبدأ بعد وقت قصير من ولادة الطفل ويستمر حتى سن 2-4 سنوات. بينما يتوقف العديد من الأطفال عن مص أصابعهم بشكل طبيعي في عمر سنتين إلى ثلاث سنوات ، قد يحتاج آخرون إلى التدخل.

السبب الرئيسي لمص الإبهام هو منعكس المص الطبيعي عند الأطفال الذي يجعلهم يحتفظون بإبهامهم أو أصابعهم في الفم. في البداية ، يجعلهم مص إبهامهم يشعرون بالأمان ، وبعد ذلك ، تصبح عادة لدى بعض الأطفال. يحاولون القيام بذلك متى احتاجوا إلى التهدئة أو أثناء النوم.

على الرغم من أن مص الإبهام قد لا يكون مصدر قلق حتى ترى الأسنان الدائمة للطفل تتشكل ، إذا استمر الطفل في هذه العادة ، فقد يؤثر ذلك على اصطفاف الأسنان ويؤدي إلى مشاكل أخرى في الأسنان.

كيف يتم تصحيح مص الابهام؟

إذا كان طفلك في سن مفهومة ، فحاول أن تشرح سبب كون هذه العادة سيئة وقدم له المكافآت كلما توقف عن فعلها.
إذا كانت العادة هي رد فعل لنوع من التوتر ، فحاول تحديدها وتقديم الراحة للطفل بطرق أخرى.
إذا كان طفلك يفعل ذلك دون وعي ، ذكره بلطف واطلب منه التوقف عن هذه العادة.


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