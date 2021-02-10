محافظ المنيا يوافق على بدء إجراءات التقنين لـ 85 طلبا على أراضي أملاك الدولة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين لعدد 85 طلبا ، لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد الزاهد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء خالد مخلوف ممثلا لمديرية الامن والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.





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شدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي.





تابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض اجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.





كما تابع المحافظ ايضا موقف الأراضي التي دفع أصحابها رسوم معاينتها، والأراضي التي تمت معاينتها، والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم.





كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع طلبات التظلمات المقدمة من بعض المواطنين على أسعار البيع التي تم تقديرها بمعرفة لجنة البت لأراضى أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 .





أكد المحافظ على متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.









وفي سياق متصل سلم المحافظ اللواء أسامة القاضي 102 مشروعًا تنمويًا متنوعًا إلى أبناء المحافظة، بإجمالي 645 الف جنيه، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، وذلك بحضور الدكتورة وفاء فداوي، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.





أكد المحافظ أن تلك المشروعات ، تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة لأبنائها من خلال دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تأتي المنيا في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار 4 سنوات متتالية، مما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، للحد من مشكلة البطالة.





وطالب المحافظ أصحاب المشروعات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس "كورونا، معربا عن أمنياته بأن تكون تلك المشروعات "فاتحة خير" على أصحابها.



