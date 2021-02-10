تنفيذ 704 أحكام وضبط 614 مخالفة مرورية و30 قضية تموينية بأسوان

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم، الأربعاء، سلسلة حملاتها المكبرة لضبط العديد من المخالفات والخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.









ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط 6 متهمين وبحوزتهم 6 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2.5 كيلو جرام و500 جرام حشيش وسلاح أبيض.

















وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 704 أحكام قضائية شملت ضبط 133 حكم حبس جزئي، و21 حكم حبس مستأنف، و390 أحكام غرامات، و158 أحكام المخالفات، فضلًا عن ضبط 2 جنايات.









وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 30 قضية تموينية شملت ضبط 6 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و11 قضية لعدم حمل شهادة صحية، وكذا ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، بجانب ضبط 4 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمي، علاوة على ضبط قضية لسلع منتهية الصلاحية.









وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 614 مخالفة مرورية شملت ضبط توك توك وتروسيكل بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 135 مخالفة، وتحرير 190 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 103 لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 100 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 82 مخالفة متنوعة.









وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة مركز أسوان، وهو ما أسفر عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطي "حشيش وبانجو وأقراص مخدرة".









وتركت نتائج الحملة الأمنية أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.









اقرأ أيضًا:يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.