أخبار التكنولوجيا.. ميزة استثنائية جديدة من واتساب.. شاومي تحدد موعد إطلاق تحفة ريدمي المنتظرة K40.. والهند تختبر تطبيقا جديدا للمراسلات الحكومية

أعلنت شركة كوالكوم Qualcomm الأمريكية عن الجيل الرابع من مودم 5G، وهو أول مودم في العالم يوفر سرعات لاسلكية تصل إلى 10 جيجابايت في الثانية، وأتاحت أيضا مودم X62 الأقل تكلفة من X62 5G.



