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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. ميزة استثنائية جديدة من واتساب.. شاومي تحدد موعد إطلاق تحفة ريدمي المنتظرة K40.. والهند تختبر تطبيقا جديدا للمراسلات الحكومية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:01 م
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة كالآتي:


يحاول تطبيق واتساب WhatsApp، جذب المستخدمين مرة أخرى لمنصته، بعد الأزمة الأخيرة التي واجهها برنامج المراسلة الشهيرة خلال الشهر الماضي، حيث أعلن عن سياسة الخصوصية المحدثة للخدمة والتي يجبر ملياري شخص على الموافقة عليها لمشاركة بياناتهم مع موقع فيسبوك، مما ساعد بعض المستخدمين في جميع أنحاء العالم في الهروب سياسة الخصوصية المثيرة للجدل والبدء في استخدام منصات المراسلة الأخرى مثل تيليجرام وسيجنال.


أعلنت شركة كوالكوم Qualcomm الأمريكية عن الجيل الرابع من مودم 5G، وهو أول مودم في العالم يوفر سرعات لاسلكية تصل إلى 10 جيجابايت في الثانية، وأتاحت أيضا مودم X62 الأقل تكلفة من X62 5G.


تتباهي شركة أبل الأمريكية، بأمان نظامها التشغيلي وبهواتفها الذكية القوية والآمنة بفضل جدار الحماية غير القابل للاختراق ومنصة تطبيقاتها الآمنة الخالية من البرامج الضارة والاحتيالية، ولكن يبدو أن أحد مطوريها يؤكد عكس ذلك.


كشفت شركة شاومي عن موعد إطلاق أحدث هواتف ريدمي الرائدة Redmi K40، والتي سيتم الإعلان عنها رسميا في 25 فبراير الجاري.


يختبر المسؤولين الحكوميين في الهند حاليا، تطبيق تراسل جديد لتأمين المراسلات الحكومية، والذي يأتي كبديل لخدمة المراسلة الشائعة واتسآب Whatsapp.
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