تناولوا بسبوسة.. إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في سوهاج

أصيب ٤ أشخاص بتسمم الغذائي إثر تناولهم بسبوسة فاسدة بمركز العسيرات جنوبي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بتسمم ٤ أشخاص إثر تناولهم بسبوسة فاسدة دائرة المركز.









وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلًا من:"نجوى إبراهيم الضبع ٢٢ عامًا، محمد علي عبداللاه ١٤ عامًا، هدية حسين أحمد ٣٨ عامًا، هويدا الحسيني أحمد ٤ أعوام"، جميعهم يقيمون دائرة مركز شرطة العسيرات.





تم نقل المصابين لمستشفى العسيرات المركزي ووضعهم تحت الملاحظة.



