ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد| حكاية صيدلانية.. من الطب إلى احتراف تصنيع عرائس الكروشيه

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:12 م
فاطمة حامد
فاطمة حامد
Advertisements
ياسمين القصاص
قالت فاطمة حامد، صيدلانية تحترف تصنيع عرائس كورشيه، إنها بعد أن حصلت على شهادة الثانوية العامة، التحقت بكلية الصيدلة، و لم تجد فيها شغفها، ورغم تخرجها وعملها الآن في إحدى الصيدليات، إلا أنها توجه تركيزها ووقتها لعمل آخر بدأ بهواية، وتتجه به إلى الاحتراف، حيث  تصنع عرائس "كروشيه" وتبيعها.

وأضافت"حامد"، عبر زوم فى برنامج "ًصباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أنها تهوي صناعة  "الهاند ميد"، وطوال فترة الدراسة بالكلية تبحث عن كورسات احترافية فى هذا المجال، إلى أن تعرفت على عرائس "الكروشيه"، واتجهت لصناعتها :" كنت واخداها هواية بتسلى بيها وقت فراغي ، بعمل عرايس وشخصيات كرتونية للمقربين كهدايا"، إلى أن تخرجت "وبدأت أطور من نفسي.. ابتديت اشوف فيديوهات على يوتيوب، واشوف المحترفين بيعملوها ازاي"، حتى أتقنت هذا العمل.

وأكملت:  "وبعدين حسيت اني عايزة اعمل حاجة مميزة ومختلفة"، فوجدت الجديد في "عرايس كروشيه مستوحاة من أشخاص حقيقيين"، لكنها لم تكتفِ بتصميم العرائس "اتعلمت أعمل تفاصيل أكتر، أخلي العروسة بتتحرك، وتكون مدعمة من جوة بسلك وقاعدة من الكرتون عشان تكون ثابتة، لحد تطريز العيون".


وأكدت، أنها أقامت بتدشين  صفحة على فيسبوك، لتبيع صنيعتها، ويكون التواصل مع العميل عبر ماسنجر وواتس آب "اللي عايز يشتري يبعتلي صور للشخص، عشان اختار أنسب واحدة فيهم، وابدأ اصمم له العروسة من الكروشيه"، ليتم إيصال العروسة للمشتري عن طريق "مندوب بيوصل الاوردرات".


وأوضحت، ان سعر العروسة ما بين 600 لـ800 جنيهًا، ولا ترى الشابة أن تلك الأسعار مبالغ فيها نظرًا لما بذلت فيها من مجهود "الناس اللي بتحب الهاند ميد بيقدروا يقيموا قيمة المنتج ده، كمان هي فكرة مش منتشرة، وبتبقى هدية مميزة مش مجرد حد جاب هدية وخلاص".


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مثل أوروبا.. 5 آلاف حمامة تجعل ميدان العروسة بـ الغردقة مزارا سياحيا.. اعرف التفاصيل

مناسبة لى كأم.. إيثار مهندسة معمارية اتجهت لصنع عرائس الاميجورومي

مصممة كشك عرايس : هدفي إحياء التراث المصري ومخاطبة الصغار والكبار ..فيديو

فوانيس رمضان وإكسسوارات.. كريمان حولت غرفتها لورشة نحاس أصفر.. شاهد

ترشيحاتنا

شاهد.. ياسمين صبري تتبرع لمستشفى أبو الريش وتوزع الهدايا على الأطفال

ليست فعالة الآن.. مستشار أوبئة يكشف مفاجأة عن لقاحات كورونا

عريس يعتدي على مصور الزفاف.. ورد فعل مفاجئ من العروس | فيديو

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 -2 - 2021 والقنوات الناقلة

لن تفعل ما يحلو لك الآن.. أردوغان في مرمى نار الشيوخ الأمريكي

شوبير يعلن ملامح تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي ويوجه نصيحة لموسيماني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الجمل.. لقاء سويدان تتألق في أحدث ظهور لها

نشرة المرأة والصحة.. المتعافون يحتاجون لجرعة من لقاح كورونا.. خطأ شائع يزيد نمو السرطان.. و10 أطعمة تحاربه.. أهمية العاطفة فى حياة طفلك

شاهد| لحظة انتشال الأتوبيس المتسبب في إصابة 58 عاملا بالإسماعيلية