شاهد| حكاية صيدلانية.. من الطب إلى احتراف تصنيع عرائس الكروشيه





وأضافت"حامد"، عبر زوم فى برنامج "ًصباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أنها تهوي صناعة "الهاند ميد"، وطوال فترة الدراسة بالكلية تبحث عن كورسات احترافية فى هذا المجال، إلى أن تعرفت على عرائس "الكروشيه"، واتجهت لصناعتها :" كنت واخداها هواية بتسلى بيها وقت فراغي ، بعمل عرايس وشخصيات كرتونية للمقربين كهدايا"، إلى أن تخرجت "وبدأت أطور من نفسي.. ابتديت اشوف فيديوهات على يوتيوب، واشوف المحترفين بيعملوها ازاي"، حتى أتقنت هذا العمل.





وأكملت: "وبعدين حسيت اني عايزة اعمل حاجة مميزة ومختلفة"، فوجدت الجديد في "عرايس كروشيه مستوحاة من أشخاص حقيقيين"، لكنها لم تكتفِ بتصميم العرائس "اتعلمت أعمل تفاصيل أكتر، أخلي العروسة بتتحرك، وتكون مدعمة من جوة بسلك وقاعدة من الكرتون عشان تكون ثابتة، لحد تطريز العيون".









وأكدت، أنها أقامت بتدشين صفحة على فيسبوك، لتبيع صنيعتها، ويكون التواصل مع العميل عبر ماسنجر وواتس آب "اللي عايز يشتري يبعتلي صور للشخص، عشان اختار أنسب واحدة فيهم، وابدأ اصمم له العروسة من الكروشيه"، ليتم إيصال العروسة للمشتري عن طريق "مندوب بيوصل الاوردرات".









وأوضحت، ان سعر العروسة ما بين 600 لـ800 جنيهًا، ولا ترى الشابة أن تلك الأسعار مبالغ فيها نظرًا لما بذلت فيها من مجهود "الناس اللي بتحب الهاند ميد بيقدروا يقيموا قيمة المنتج ده، كمان هي فكرة مش منتشرة، وبتبقى هدية مميزة مش مجرد حد جاب هدية وخلاص".









قالت فاطمة حامد، صيدلانية تحترف تصنيع عرائس كورشيه، إنها بعد أن حصلت على شهادة الثانوية العامة، التحقت بكلية الصيدلة، و لم تجد فيها شغفها، ورغم تخرجها وعملها الآن في إحدى الصيدليات، إلا أنها توجه تركيزها ووقتها لعمل آخر بدأ بهواية، وتتجه به إلى الاحتراف، حيث تصنع عرائس "كروشيه" وتبيعها.