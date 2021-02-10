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محافظات

معديات نهرية جديدة تربط قويسنا بقرى القليوبية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:59 م
صدى البلد
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مروة فاضل
اعلن خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، أنه تم بدء العمل بمعديات جديدة  تربط بين مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وقرية كفر العبسي بالوحدة المحلية بميت بره مركز قويسنا وإيقاف العمل بالمعدية المخالفة.

حيث تم التنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري ورئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ورئاسة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية والوحدة المحلية بميت بره مركز قويسنا وتم إلغاء عمل ورفع المعدية المخالفة وإصدار تراخيص جديدة لعدد (2 ) معدية جديدة للعمل محل المعدية المخالفة.

جاء ذلك في إطار اهتمام  محافظ المنوفية بتوفير الحماية والسلامة اللازمة للمواطنين، مشيرا بضرورة المرور الدوري على المعديات ومراجعة التراخيص والتأكد من توافر مهمات النجاة والالتزام بالحمولة القانونية للمعدية مشددًا على ضرورة تواجد صاحب المعدية والمسئول عن  تشغيلها بصفة مستمرة حفاظا على أرواح المواطنين.
معديات نهرية جديدة تربط قويسنا بقرى القليوبية
معديات نهرية جديدة تربط قويسنا بقرى القليوبية
معديات نهرية جديدة تربط قويسنا بقرى القليوبية
معديات نهرية جديدة تربط قويسنا بقرى القليوبية
معديات نهرية جديدة تربط قويسنا بقرى القليوبية
معديات نهرية جديدة تربط قويسنا بقرى القليوبية
معديات نهرية جديدة تربط قويسنا بقرى القليوبية
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