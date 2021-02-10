معديات نهرية جديدة تربط قويسنا بقرى القليوبية

اعلن خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، أنه تم بدء العمل بمعديات جديدة تربط بين مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وقرية كفر العبسي بالوحدة المحلية بميت بره مركز قويسنا وإيقاف العمل بالمعدية المخالفة.





حيث تم التنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري ورئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ورئاسة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية والوحدة المحلية بميت بره مركز قويسنا وتم إلغاء عمل ورفع المعدية المخالفة وإصدار تراخيص جديدة لعدد (2 ) معدية جديدة للعمل محل المعدية المخالفة.



