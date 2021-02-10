مدير معمل التغيرات المناخية: نحن حاليا ذروة الموسم الزراعي





قال الدكتور محمد علي فهيم ، مدير معمل التغيرات المناخية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، إن الشبورة المائية بدأت ترجع مرة أخرى وبكثافة خلال الفترة الحالية .





وأضاف " فهيم "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أنه مع بداية شهر « امشير» تبدأ معه عدد من التقلبات المناخية الكبيرة ، مشيرًا إلى أننا الان فى ذروة الموسم الزراعى ،و معظم المحاصيل الزراعية بدأت فى تأهيل نفسها للدخول فى شهر الربيع بسبب الأجواء الدافئة .





وتابع مدير معمل التغيرات المناخية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، أنه على كل المزارعين أن يستمروا فى الرى وأن تكون الأرض بها نسبه رطوبة كافية حتى نتجنب أى مشاكل زراعية فى حالة تعرضنا لانخفاض بدرجات الحرارة الايام المقبلة .



