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مدير معمل التغيرات المناخية: نحن حاليا ذروة الموسم الزراعي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:25 م
المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية
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ريهام فيكتور

قال الدكتور محمد علي فهيم ، مدير معمل التغيرات المناخية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، إن الشبورة المائية بدأت ترجع مرة أخرى وبكثافة  خلال الفترة الحالية .

وأضاف " فهيم "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أنه مع بداية  شهر « امشير»  تبدأ معه عدد من التقلبات المناخية الكبيرة ،  مشيرًا إلى أننا الان فى ذروة الموسم الزراعى ،و معظم المحاصيل الزراعية بدأت فى تأهيل نفسها للدخول فى شهر الربيع بسبب الأجواء الدافئة .

وتابع مدير معمل التغيرات المناخية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، أنه على كل المزارعين أن يستمروا فى الرى وأن تكون الأرض بها نسبه رطوبة كافية حتى نتجنب أى مشاكل زراعية فى حالة تعرضنا لانخفاض بدرجات الحرارة الايام المقبلة .

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