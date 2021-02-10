برلمانية: توجيه الرئيس السيسي بفتح معبر رفح خطوة إنسانية مهمة لدعم غزة





وأشارت "عجمي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على أن فتح معبر رفح، يعد بمثابة خطوة إنسانية مهمة لدعم أهل غزة، لاسيما في ظل ما يتعرضون له من هجمات إجرامية من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجرد دفاعهم عن حقوقهم المشروعة وعن مدينتهم المقدسة، مؤكدة أن مصر تدعم القضية الفلسطينية على الجانبين السياسي والإنساني، وذلك من خلال تأييدها الكامل والمستمر للقضية الفلسطينية، سعيًا لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم لهذه القضية من جهة، فضلًا عن الدعم الذي تقدمه في كل أزمة يمر بها الشعب الفلسطيني من جهة أخري.

وتابعت عضو لجنة العلاقات الخارجية في تصريحاتها قائلة:" نحن على ثقة تامة بأن القيادة السياسية لن تترك الشعب الفلسطيني دون الوصول لحلٍ عادل لقضيتهم، لافتةً إلى ضرورة أن يعي الشعب الفلسطيني بأكمله، دور مصر السياسي والاستراتيجي القوي بالنسبة للعالم و أن يؤخذ لحل المشاكل التي تخص القضية الفلسطينية حتي يعم السلام و تحل الطمأنينة.



