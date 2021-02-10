برلمانية: توجيه الرئيس السيسي بفتح معبر رفح خطوة إنسانية مهمة لدعم غزة

أشادت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي بفتح منفذ رفح ودعم مواطني قطاع غزة، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية تعد من أهم القضايا التي ترعاها وتراقبها مصر عن كثب، قائلة "مراعاة مصر للقضية الفلسطينية، ليست الأولى أو الأخيرة من نوعها، فمصر كونها قلب العالم العربي فهي تولي اهتماما كبيرا بتبني القضايا التي تمس الشأن العربي، لاسيما القضية الفلسطينية".
وأشارت "عجمي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على أن فتح معبر رفح، يعد بمثابة خطوة إنسانية مهمة لدعم أهل غزة، لاسيما في ظل ما يتعرضون له من هجمات إجرامية من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجرد دفاعهم عن حقوقهم المشروعة وعن مدينتهم المقدسة، مؤكدة أن مصر تدعم القضية الفلسطينية على الجانبين السياسي والإنساني، وذلك من خلال تأييدها الكامل والمستمر للقضية الفلسطينية، سعيًا لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم لهذه القضية من جهة، فضلًا عن الدعم الذي تقدمه في كل أزمة يمر بها الشعب الفلسطيني من جهة أخري.
وتابعت عضو لجنة العلاقات الخارجية في تصريحاتها قائلة:" نحن على ثقة تامة بأن القيادة السياسية لن تترك الشعب الفلسطيني دون الوصول لحلٍ عادل لقضيتهم، لافتةً إلى ضرورة أن يعي الشعب الفلسطيني بأكمله، دور مصر السياسي والاستراتيجي القوي بالنسبة للعالم و أن يؤخذ لحل المشاكل التي تخص القضية الفلسطينية حتي يعم السلام و تحل الطمأنينة.
جاء ذلك بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح منفذ رفح ودعم مواطني قطاع غزة.
وقدمت الفصائل الفلسطينية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ورعايته للحوار الوطني الفلسطيني.
وانتهت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة.
وبدأت الفصائل الفلسطينية، أمس الاثنين، اجتماعات الحوار الوطني بالقاهرة، برعاية مصرية وذلك بمشاركة 15 فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة.
وقدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، مؤكدين حرصهم على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.
وتم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطينية.
واستمرت اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر حتى اليوم 9 / 2 / 2021، والتي جرت في أجواء إيجابية وعزم وتصميم على الخروج بنتائج تحقيق طموح الشعب الفلسطيني.