ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد| لا يعلم شيئًا عن جائحة كورونا.. بريطاني يستفيق من غيبوبة بعد عام

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:09 م
جوزيف
جوزيف
Advertisements
ياسمين القصاص
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصريى"، تقرير حول خروج مراهق بريطاني ببطء من غيبوبة بعد نحو عام من اصطدامه بسيارة، وليس لديه علم بما فعلته جائحة كورونا، رغم إصابته بالفيروس مرتين وهو في غيبوبته ولم يختلط بالآخرين ولم يعانقه أحد.

وعانى جوزيف فلافيل (19 عاما)، من جروح خطيرة في دماغه "إصابة دماغية رضحية" عندما صدمته سيارة في بلدة بيرتون أون ترينت بوسط إنكلترا في 1 مارس من العام الماضي، قبل حوالي ثلاثة أسابيع من دخول البلاد أول إغلاق عام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي ذلك الوقت، لم تكن أخبار جائحة كورونا قد انتشرت على نطاق واسع في العالم، كما في الشهور اللاحقة.

وقالت سالي فلافيل، عمة جوزيف"بدأت مؤخرا تظهر على  جوزيف علامات قليلة على الشفاء، ونحن سعداء بذلك... نعلم الآن أنه يستطيع سماعنا والرد علينا بإشارات صغيرة".

وأضافت فلافيل: "عندما نقول له جوزيف لا نستطيع أن نكون معك، لكنك بأمان، لن يدوم هذا إلى الأبد، كأنه يفهمنا ويسمعنا، لكنه لا يستطيع التواصل، الآن أشار إلى "نعم" في غمضة عين، و "لا" في رمزين".

ومنذ حادثة جوزيف المأساوية، سجلت بريطانيا ما يقرب من أربعة ملايين حالة إصابة بـ COVID-19، بما في ذلك أكثر من 110 آلاف حالة وفاة، في جائحة قلبت الحياة رأسا على عقب في جميع أنحاء العالم، وأغلقت المدارس والجامعات والمتاجر والعديد من الأماكن الأخرى.

وقالت عمته: "لا أعرف كيف سيفهم جوزيف على الإطلاق قصصنا عن هذا الإغلاق" وتابعت أنه لا يزال مريضا للغاية ويواجه "رحلة طويلة جدا جدا" للعودة إلى نوع من الحياة الطبيعية.

وخلال ذلك الوقت، لم تتمكن عائلته إلى حد كبير من الاقتراب منه وإمساك يده بسبب قيود كورونا، وكان معظمهم يحاولون التواصل معه عبر رابط الفيديو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ظل في غيبوبة 6 أسابيع.. مصاب بـ كورونا يكتشف تغيرًا مفاجئًا بعد إفاقته

حب في العناية المركزة.. قصة زوجين عاشا معًا 55 عامًا وتغلبا على كورونا

اعتقد أنه مصاب بجرثومة المعدة.. مسن يفارق الحياة أثناء نومه بسبب كورونا

روسيا تكشف تفاصيل أول محادثة هاتفية بين بوتين وبايدن

أغرب حالة.. مراهق يدخل في غيبوبة 11 شهرا ويصاب بفيروس كورونا مرتين

استيقظ الآن.. شاب يدخل في غيبوبة قبل كورونا ويفيق في 2021 | صور

ترشيحاتنا

معه أم عليه؟ .. ترامب في ورطة بعد مرافعة محاميه بمجلس الشيوخ

الأرصاد الجوية: الشبورة تسببت في غلق الطرق اليوم وتستمر حتى الجمعة

الإحصاء: ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر يناير 2021

إعطاء الجرعة الأولى لـ 75%.. الاتحاد للطيران تعلن توفير لقاح لجميع العاملين بالشركة

أخبار التوك شو| أحمد موسى ينفعل على الهواء.. وتعليق ناري من لميس الحديدي على أزمة الشحات وكهربا في قطر

في يوم ميلادها.. عدد زيجات وأبناء نعيمة وصفي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| لحظة انتشال الأتوبيس المتسبب في إصابة 58 عاملا بالإسماعيلية

أودي تطرح E TRON GT بمواصفات غير مسبوقة.. صور

باقة أقل من 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات في هذه القائمة