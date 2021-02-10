فريق جهاز المخلفات يتفقد مصانع التدوير في أسوان والأقصر

قام فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بزيارة عدد من مصانع التدوير بأسوان والأقصر، ودراسة آليات الاستفادة منها ورفع كفاءتها وإعادة تشغيل المتوقف منها كأحد الآليات الهامة فى تنفيذ المنظومة وضمان استدامتها.





وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.





وقد قام فريق وزارة البيئة بزيارة مصنع تدوير المخلفات بادفو بمحافظة أسوان، لمعاينته والوقوف على آليات عودته للعمل مرة أخرى والاستفادة منه، وذلك بعد توقفه عن العمل من فترة طويلة، وتبين وجود خط فرز متكامل وحالته جيده جدا ويحتاج رفع كفاءة فقط، كما تحتاج المعدات المتحركة لرفع كفاءة أو تأهيل، وسيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة لطرح بدائل تشغيل مصنع التدوير مرة أخرى.





كما تم زيارة مدفن المخلفات بناحية الحاجر بمركز ادفو، والذي يتم حاليا الانتهاء من تنفيذه من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة

والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لكى يستقبل المخلفات التى تخرج من مركز ادفو والتى تبلغ حوالى 175 طن يوميا، والمدفن يتم تنفيذه على مساحة حوالى 5 أفدنة وقد تم تصميمه ليسمح بعمل توسعات به بإنشاء 2 خلية جديدة حيث تبلغ المساحة الإجمالية للموقع حوالى 89 فدانا، ومن المقرر تسليم المدفن خلال شهر مايو القادم.



