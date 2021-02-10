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أخبار البلد

رئيس الوطنية للصحافة: تشكيل لجنة دعم محتوى للمبادرة الرئاسية لتطوير القرى

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:22 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن العديد من المؤسسات الصحفية تناولت  مبادرة الرئيس حياة كريمة لتطوير 1500 قرية، و لم  تتناولها المؤسسات المؤسسات كخبر، ولكنهم بدأوا بالنزول إلي القري المعنية وعمل تحقيقات في منتهي الجمال، لان ذلك الفترة أسمها ما قبل، فينما يتم التطوير، تكون قرية ما بعد، فيستطيع المواطن أن يقتنع.

وأكد الشوربجي خلال لقائه بالمحررين المختصين بمتابعة ملف الهيئة ، ان كتابات الصحفيين، لابد وأن تقوم بعمل إقناع، لان ذلك حرفية، وليس عمل خبر وفقط، مؤكدا أن هناك مسئولية كبيرة جيدا خصوصا في تلك الفترة، لأن هناك مشروعات يتم إنشائها علي أعلي مستوي.

وأضاف الشوربجي، أن تغطية الـ ١٥٠٠ قرية، ممتازة جدا وأنا اتابعها بنفسي، لذلك قمنا بعمل لجنة تسمي بدعم المحتوي، وكان ينقصنا أن ناخذ بيانات موثقة،  موضحا أنه فوجي بكتابة احد الاخبار في بعض الصحف غير صحيحة وحينما تتبع الأمر وجد انه تم أخذها من السوشيال ميديا.

وأوضح الشوربجي، أن ذلك ليست مدرسة الصحافة، وان مدرسة الصحافة هي التوثيق واختيار المصادر الصحفية، مؤكدا أن تم عمل لجنة دعم المحتوي من أجل ذلك.

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