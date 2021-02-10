باحثة بالأزهر: 500 طالب من 15 جامعة مصرية شاركوا بـ اسمع واتكلم

قالت مريم عبدالجواد الباحثة في مرصد الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف،
إن الجماعات المتطرفة أصبحت الان تستهدف الشباب والأطفال قبل الكبار، لتقضى على
شبابهم وتستغل حماسهم فى جرائمهم.
وأضافت عبدالجواد، في تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"،
الذي يعرض عبر التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر
وحسام حداد: "تسعى المدرسة جاهدة في غرة
قيمة العلم والمعرفة والانتماء والوطن وكل القيم الوطنية، لذلك فإننا نظمنا عددا من
الندوات واللقاءات وورش العمل مع شباب الجامعات، لتوعية الشباب بالمخاطر التي يمكن
أن يتعرضوا لها على يد هذه الجماعات والطرق التي يمكنها من خلالها أن تتسلل هذه الجامعات
إليهم.".
وأشارت"عبدالجواد"،
إلى أن رآه العالم كله في إصدارات هذه الجماعات
على مدار السنوات السابقة، إذ وظفت الأطفال في الأعمال الإرهابية، للدرجة التي
أجبرتهم على حمل السلاح، مشددة على أهمية إعلاء قيم الوطن والتسامح والإخاء والمواطنة
واحترام الاختلاف والتنوع.
وتابعت، أن ندوة "اسمع وتكلم" تعتبر من أهم وأبرز الندوات
التي نظمها المرصد وشارك فيها نحو 500 طالب من 15 جامعة مصرية: "سمعنا خلالها
مشكلات الطلاب وعرفنا المشكلات التي تواجههم، والشبهات التي يمكن أن يقابلوها وكيفية
الرد عليها، وكيفية أن يكونوا واعين ضد ممارسات هذه الجماعة التي تحاول استقطابهم
لطريق التطرف والإرهاب.