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باحثة بالأزهر: 500 طالب من 15 جامعة مصرية شاركوا بـ اسمع واتكلم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:16 م
مريم عبدالجواد
مريم عبدالجواد
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ياسمين القصاص

قالت مريم عبدالجواد الباحثة في مرصد الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف، إن الجماعات المتطرفة أصبحت الان تستهدف الشباب والأطفال قبل الكبار، لتقضى على شبابهم وتستغل حماسهم فى جرائمهم.

 

وأضافت عبدالجواد، في تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر وحسام حداد: "تسعى المدرسة جاهدة في غرة قيمة العلم والمعرفة والانتماء والوطن وكل القيم الوطنية، لذلك فإننا نظمنا عددا من الندوات واللقاءات وورش العمل مع شباب الجامعات، لتوعية الشباب بالمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها على يد هذه الجماعات والطرق التي يمكنها من خلالها أن تتسلل هذه الجامعات إليهم.".

 

وأشارت"عبدالجواد"، إلى أن رآه العالم كله في إصدارات هذه الجماعات على مدار السنوات السابقة، إذ وظفت الأطفال في الأعمال الإرهابية، للدرجة التي أجبرتهم على حمل السلاح، مشددة على أهمية إعلاء قيم الوطن والتسامح والإخاء والمواطنة واحترام الاختلاف والتنوع.

 

وتابعت، أن ندوة "اسمع وتكلم" تعتبر من أهم وأبرز الندوات التي نظمها المرصد وشارك فيها نحو 500 طالب من 15 جامعة مصرية: "سمعنا خلالها مشكلات الطلاب وعرفنا المشكلات التي تواجههم، والشبهات التي يمكن أن يقابلوها وكيفية الرد عليها، وكيفية أن يكونوا واعين ضد ممارسات هذه الجماعة التي تحاول استقطابهم لطريق التطرف والإرهاب.

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