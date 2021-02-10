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رياضة

رئيس الهلال يلتقي مندوب تركي آل الشيخ لبحث خطط دعم النادي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:16 م
صدى البلد
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ملك موسي
إلتقى هشام حسن السوباط رئيس نادي الهلال، بلال نظير مندوب الرئيس الفخري لنادي الهلال السوداني المستشار تركي آل الشيخ.

وذلك قبل مغادرة المندوب للسودان بساعات، حيث أمّن الطرفان على سير العمل بصورة جيدة وفقًا للخطة الموضوعة بين النادي و(أبو ناصر) بإقتراب إنتهاء المرحلة الأولى المتفق عليها مسبقًا باستجلاب المحترفين والتعاقد معهم لدعم الفريق فنيًا ، والتعاقد كذلك مع شركة (
Kappa) الإيطالية المتخصصة في صناعة الملبوسات الرياضية لتجهيز أطقم الفريق.

 والتي أكد مندوب أبو ناصر خلال اجتماعه اليوم بالسوباط أن الشركة أرسلت جميع أطقم الفريق والتي ستصل بعد غدٍ إلى العاصمة الخرطوم.

وكشف بلال نظير أن آخر إتفاق في المرحلة الأولى هو إضاءة إستاد الهلال بمواصفات عالمية، مبينًا أن الإضاءة بصدد تصنيعها وتجهيزها حاليًا من الشركة الإسبانية والتي شارفت على الإنتهاء، ومن المنتظر وصولها مباشرة بعد انتهاء التصنيع .

وأكد مندوب أبو ناصر أن تكلُفة المرحلة الأولى وصلت إلى أكثر من (٣) مليون دولار أمريكي؛ ناقلًا حديث المستشار بأن المرحلة الثانية لدعم النادي وتطويره ستبدأ عقب زيارة تركي آل الشيخ للسودان في الفترة المقبلة.
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