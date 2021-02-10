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خالد فودة: جامعة بجنوب سيناء كانت حلم وأصبحت حقيقة.. شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:45 م
رئيس المجلس الأعلى
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام
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ريهام فيكتور
قال اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء ، إن أهالي المحافظة كان يحلمون ببناء جامعة بجنوب سيناء، مشيرا إلى خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أننا اليوم نقف على أرض تلك الجامعة التى لطالما حلمنا بها. 

من جانبه أشار كرم جبر من جانبه، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أننا اطلقنا مبادرة تنشيط الوعى ، لافتًا إلى أن كل شبر فى سيناء به مشروعات.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ، أن جنوب سيناء تستمتع بمشروعات بالسياحة والامن والفنادق ، إلى جانب المشروعات الزراعية الكبيرة جدا .


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