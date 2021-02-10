خالد فودة: جامعة بجنوب سيناء كانت حلم وأصبحت حقيقة.. شاهد

قال اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء ، إن أهالي المحافظة كان يحلمون ببناء جامعة بجنوب سيناء، مشيرا إلى خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أننا اليوم نقف على أرض تلك الجامعة التى لطالما حلمنا بها.





من جانبه أشار كرم جبر من جانبه، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أننا اطلقنا مبادرة تنشيط الوعى ، لافتًا إلى أن كل شبر فى سيناء به مشروعات.





وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ، أن جنوب سيناء تستمتع بمشروعات بالسياحة والامن والفنادق ، إلى جانب المشروعات الزراعية الكبيرة جدا .







