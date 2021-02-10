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محافظات

تعرف على دور برنامج الأغذية العالمي في إقامة مشروعات بمطروح

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:15 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أكد  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم التنسيق مع لبرنامج الأغذية العالمي؛ لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لأهالى المحافظة بالتعاون مع عدة قطاعات مما يعود بالنفع على أهالى المحافظة ويدعم خطط التنمية بها.

وقدم محافظ مطروح الشكر لبرنامج الاغذية العالمي في على تعاونه المثمر مع محافظة مطروح فى تنفيذ  عدد من المشروعات التنموية لخدمة أهالى المحافظة  مثمنا دور المشاركة المجتمعية بأهدافها الإنسانية والتنموية للارتقاء بالمواطن، وتوفير حياة كريمة له، ، خاصةً في أقصى التجمعات الصحراوية .


 حيث يقوم البرنامج بالتعاون  مع مديرية التربية والتعليم بالاستعداد لتقديم تحويلات نقدية لأسر طلاب المدارس المجتمعية تصل لــ 5000 اسرة ابتداء من شهر فبراير الجاري  وتم تخصيص مبلغ 3.6 مليون جنية مصري لهذا العرض تكفى لمساعدة الاسرة لمدة 4 شهور .بالإضافة  إلى تحويل 7 مدارس مجتمعية لمدارس ذكية حيث تم امتدادها بأجهزة تكنولوجية ( جهاز تابلت مزود بأنترنت ، شاشة عرض ، داتا شو ، جهاز راوتر بالأنترنت ، مثبت تيار كهربائي ) وذلك لتمكين المعلمين والطلاب فى تلك المدراس لاستخدام التكنولوجية فى التعليم والوصول للمصادر التعليمية الرقمية.

كما يتم   تنظيم  دورة تدريبية  لعدد من المعلمين فى هذا الشأن كما توفر هذه  المدارس المجتمعية الذكية مركز تنويري للمجتمع المحيط لعقد ندوات توعية وتقديم الخدمات اللازمة من خلالها  مع العمل على تحسين سبل المعيشة حول المدارس المجتمعية بالتعاون مع  كل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومع جامعة مطروح من خلال  عقد جلسات نقاشية مع الشباب والسيدات فى المجتمعات المحيطة بالمدارس من أجل صياغة ألية للاستفادة القصوى من الانشطة المقدمة بالمدارس من أجل المجتمع وتقديم التدريبات وأنشطة بناء القدرات فى هذا الصدد.

كما سيقوم برنامج الاغذية العالمي بالتنسيق مع مديرية الزراعة بحفر آبار تجميع مياه حول المدارس بالنجيلة بالتعاون مع اتحاد المجالس الزراعية بالإضافة الى  اعداد المواصفات الخاصة بالألواح الشمسية بعد عمل القياسات اللازمة لتحديد المساحات وأخذ الاستشارات الفنية اللازمة  لبدء مراحل الشراء والتركيب.

وأكد محافظ مطروح على استمرار التنسيق مع برنامج الأغذية العالمي  وتقديم كافة التيسيرات والدعم وإزالة أي معوقات لتنفيذ تلك المشروعات  وتحقيق الاستفادة منها مما يعود بالنفع على أهالى المحافظة وخاصة بالقرى والتجمعات النائية والبعيدة.
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