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أخبار العالم

بعد اتهامه باغتياله.. حزب الله يناقش رفع دعاوى قضائية حول مقتل لقمان سليم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:16 م
حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني
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شيماء مصطفى
ذكرت معلومات لموقع "لبنان 24"، أن هناك نقاشا جديا يدور داخل قيادة حزب الله بشأن رفع دعاوى لدى المحاكم اللبنانية ضد الأشخاص الذين اتهموا الحزب باغتيال الناشط السياسي لقمان سليم. 
 
وقالت المعلومات إن الآراء في مقاربة هذه المسالة تنقسم بين رأي يطالب باستكمال المسار القانوني الذي بدأه الحزب قبل عدة أسابيع وذلك برفع دعاوى ضد كل من يتهم الحزب من دون دليل.

أما الرأي الثاني فيعتبر أن الدعاوى القانونية ستتيح للبعض استغلال الموضوع للاستعراض السياسي والإعلامي ضد الحزب.

ولطالما كان لقمان سليم منتقدًا لحزب الله وسلاحه، حيث كان يرى أن أجنداته خارجية، ويقدم مصلحة إيران على لبنان.

وكان السلطات الأمنية في لبنان، عثروا في 4 فبراير، على الناشط لقمان سليم مقتولًا برصاصتين في رأسه داخل سيارته بين العدوسية وتفاحتا بمنطقة قريبة من الأوتوستراد في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

وجاء ذلك الاغتيال بعد ساعات من خبر اختفاءه حيث كان عائدًا من نيحا الجنوبية إلى منزله إلا أنه فُقد الاتصال به.

وبعدما اتهم عدد من النواب اللبنانيين، الحزب باغتياله، أصدر حزب الله بيانا أدان فيه مقتل لقمان سليم. 

وقال الحزب في بيانه: "نطالب الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بالعمل سريعًا على كشف المرتكبين ومعاقبتهم". 
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