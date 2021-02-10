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أخبار العالم

دولة الإنجازات.. ما لا تعرفه عن إنجازات الإمارات في عالم الفضاء

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:18 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياسمين سامي
إلى شعب دولة الإمارات، إلى الأمة العربية والإسلامية، نعلن نجاح وصول دولة الإمارات إلى مدار الكوكب الأحمر.. بهذه الكلمات عاشت الأمة العربية لحظة انتصار بعدما أعلن مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عمران شرف، وصول المسبار إلى مدار المريخ.

وتعد هذه ليست المرة الأولى للإمارات في تحقيق نجاحات غير مسبوقة في عالم الفضاء حيث سبقها نجاحات مختلفة وإنجازات شهد لها العالم.


ففي عام 2018، أطلقت دولة الإمارات القمر الصناعي "خليفة سات" إلى الفضاء الخارجي من المحطة الأرضية في مركز (تانيغاشيما) الفضائي في اليابان على متن الصاروخ (H-IIA)، حيث استقر في مداره حول الأرض على ارتفاع 613 كيلومترًا تقريبًا، واستقبلت محطة التحكم الأرضية داخل مركز محمد بن راشد للفضاء أول إشارة من القمر الصناعي بنجاح.

ويعد "خليفة سات" الذي يمتلك خمس براءات اختراع، أول قمر صناعي يتم تصنيعه بخبرات وأيدي محلية بنسبة 100% ، وتطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء والذي اعتبر في حينها إنجازا تاريخيا أسهم في تعزيز مكانة الإمارات الرائدة في قطاع علوم الفضاء على مستوى العالم.

واستغرق تصنيع "خليفة سات" 4 أعوام من التجهيز والاستعداد والتدريب لفريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء، وعمل على بنائه 70 مهندسا إماراتيا، تراوحت أعمارهم بين 27 و28 سنة.


وفي 2019 ، دخلت الإمارات التاريخ من أوسع أبوابه مع وصول رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية ليصبح أول رائد فضاء عربي يصل إلى المحطة الدولية في رحلة تكللت بالنجاح وسطرت اسم الإمارات في السجل العالمي لإنجازات قطاع الفضاء.
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