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فن

مصطفى شعبان يخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور له

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:16 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشر النجم مصطفى شعبان صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهر فيها بستايل كاجوال شيك شبابي.

وكتب شعبان معلقا لمتابعينه من خلال صورته:"يومكم سعيد يا أصدقائي".

يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل"، والذى عرض فى رمضان القبل الماضى. وشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير.

ولم يشارك مصطفى شعبان في المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذ عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس.

المسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.
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