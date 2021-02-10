محافظ شمال سيناء: القيادة السياسية تسعى لتحقيق التنمية الشاملة





وأضاف "شوشة"، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أن القيادة السياسية تدعم المحافظة بكل السبل.





وأشار إلى أن القيادة السياسية تسعى لتحقيق التنمية المجتمعية والزراعية والصناعية.





وتابع أنه تم إنشاء 4 محطات لتحلية مياة البحر لسد النقص فى احتياجات المحافظة من المياه.





وأكد محافظ شمال سيناء، أنه يتم تنفيذ الرى الحديث لمشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي باستخدام مياة الآبار .

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه ، محافظ شمال سيناء ، إن الوضع الأمنى فى المحافظة مستقر بشكل كبير وفى تحسن يومى.