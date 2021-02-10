ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ شمال سيناء: القيادة السياسية تسعى لتحقيق التنمية الشاملة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:47 م
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
Advertisements
ريهام فيكتور
قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه ، محافظ شمال سيناء ، إن الوضع الأمنى فى المحافظة مستقر بشكل كبير وفى تحسن يومى.

وأضاف "شوشة"، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أن القيادة السياسية تدعم المحافظة بكل السبل.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تسعى لتحقيق التنمية المجتمعية والزراعية والصناعية.

وتابع أنه تم إنشاء 4 محطات لتحلية مياة البحر لسد النقص فى احتياجات المحافظة من المياه.

وأكد محافظ شمال سيناء، أنه يتم تنفيذ الرى الحديث لمشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي باستخدام مياة الآبار .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نهضة لم تشهدها من قبل.. كيف تغلبت شمال سيناء على مشاكل ضعف المياه

التجمعات الزراعية..خطوة على طريق التنمية الشاملة والتوطين في وسط سيناء

شوشة: شروط ميسرة لاستبدال "التكاتك" بسيارات في شمال سيناء .. فيديو

شاهد .. عودة الحياة إلى طبيعتها بـ شمال سيناء

بعد الطقس السيئ.. جهود لشفط تراكمات مياه السيول بوسط سيناء

شوشة يوافق على توفير 35 ألف شجرة زيتون للقرى المتضررة ببئر العبد

ترشيحاتنا

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

الإمارات.. تعيين أنور قرقاش في منصب جديد.. تعرف عليه

حافظة للقرآن وتؤمن بأن الفن حرام.. سر ارتداد بسمة الكويتية عن الإسلام واعتناق اليهودية

أمير طعيمة يتعرض لهجوم شرس من جماهير الأهلى.. تفاصيل

لو عايز تنقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. تعرف على الخطوات

قطة تترافع في محكمة.. موقف محرج لمحامٍ أثناء جلسة

Advertisements

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء إجازات المدرسين وعودتهم للمدارس

مصادر تكشف موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

الحكومة: لا نية لهدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

2000 جنيه و3 سنوات قابلة للتجديد.. رسوم استخراج رخصة السايس في القانون الجديد

حافظة للقرآن وتؤمن بأن الفن حرام.. سر ارتداد بسمة الكويتية عن الإسلام واعتناق اليهودية

على نفقة المسافرين.. الكويت تفرض شرطا جديدا على القادمين إليها

بيناموا علي السلم.. ابن جاحد يطرد أمه وأبيه من شقته.. صور

أخبار التوك شو| أحمد موسى ينفعل على الهواء.. وتعليق ناري من لميس الحديدي على أزمة الشحات وكهربا في قطر

لو عايز تنقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. تعرف على الخطوات

احتراق طائرة سعودية بعد استهداف ميليشيات الحوثي لـ مطار أبها الدولي

شوبير يعلن ملامح تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي ويوجه نصيحة لموسيماني

إعطاء الجرعة الأولى لـ 75%.. الاتحاد للطيران تعلن توفير لقاح لجميع العاملين بالشركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| لحظة انتشال الأتوبيس المتسبب في إصابة 58 عاملا بالإسماعيلية

أودي تطرح E TRON GT بمواصفات غير مسبوقة.. صور

باقة أقل من 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات في هذه القائمة