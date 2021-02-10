رئيس القابضة للسياحة: الدولة تسعى جاهدة فى إحياء الفنادق التاريخية

قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة، والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إنه بالفعل تم تطوير بعض فنادق أسوان، لافتة إلى أن أهم ما يحدث خلال تلك عملية التطوير تكون تحت إشراف كامل شركات عالمية، كاشفا أن الدولة المصرية تقوم باتباع المواصفات العالمية، وذلك لكي تستطيع منافسة جميع فروق تلك الفنادق التي تديرها هذه الشركات على مستوى العالم.





وأضافت"رئيس الشركة القابضة للسياحة"، عبر مكالمتها الهاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أنه يحدث بالفعل السعى فى إحياء الفنادق التاريخية بالدولة المصرية، وذلك ليتم يتم تنشيط السايحة الداخلية والخارجية بشكل مخطط سليم.





وأكدت"حطبة"، أن تلك الفنادق لم يجرى تطويرها منذ أن تم افتتاحها منذ فترات طويلة تبلع من 30 سنة إلى 50 سنة، وذلك لأن الشركة وضعت خطة لتطوير جميع الفنادق التابعة لها.





وأشارت إلى أن ا لشركة تتحمل تكلفة تمويل تطوير الفنادق التاريخية، إلى جانب الشراكة مع بعض المستثمرين الذين يتولوا عملية التطوير ببعض الفنادق بنسبة 100%.



