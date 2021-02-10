تعرف على قصة السيناريو الرئيسي لمتحف كفر الشيخ

قال دكتور اسامه فريد ، مدير عام متحف كفر الشيخ القومى ، إن الصراع بين حور وسيت كلها مسميات لنفس الاسطورة وهو السيناريو الرئيسى لمتحف كفر الشيخ .
وأضاف خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أننا تناولنا هذا السيناريو بالتحديد لان بعض أجزاء الأسطورة حدثت على أرض كفر الشيخ .
وأشار مدير عام متحف كفر الشيخ القومى ، إلى أن الاسطوره تستمر بعد حدوث صراع بين حور وست للمطالبة بعرش ابيه،مشيرا
إلى أن هذا الصراع دام بينهم لمدة 40 سنة ، حتى تحول إلى محكمة العدل الالهية التى حكمت بأحقية حورس لعرش أبيه ، كما أنه الاله الشرعى لمصر ، واعتبروا ست اله الشر بالنسبة لمصر القديمة .