تعرف على قصة السيناريو الرئيسي لمتحف كفر الشيخ

قال دكتور اسامه فريد ، مدير عام متحف كفر الشيخ القومى ، إن الصراع بين حور وسيت كلها مسميات لنفس الاسطورة وهو السيناريو الرئيسى لمتحف كفر الشيخ .





وأضاف خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أننا تناولنا هذا السيناريو بالتحديد لان بعض أجزاء الأسطورة حدثت على أرض كفر الشيخ .





وأشار مدير عام متحف كفر الشيخ القومى ، إلى أن الاسطوره تستمر بعد حدوث صراع بين حور وست للمطالبة بعرش ابيه،مشيرا