وفد التخطيط في زيارة ميدانية لمحافظة المنيا لمتابعة معدلات الإنجاز في قرى "حياة كريمة"

قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة بزيارة ميدانية إلى محافظة المنيا تستمرمن الفترة من 10 إلى 11 فبراير الجاري، وذلك بهدف التأكد من معدلات الإنجاز وعدم وجود معوقات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى التأكد من جودة التنفيذ حسب المواصفات المحددة، وضمان تشغيل المشروعات المنتهية ودخولها الخدمة، والتعرف على رؤية المواطنين بشأن أي مشروعات أخرى مطلوبة ذات أولوية.





وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هناك توجه لدى الدولة لتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات وهو ما تحققه المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتركيز على تنمية القرى الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الآخرى، وأن العدالة المكانية هى أحد مستهدفات خطة الدولة.





وأوضحت السعيد أنه يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المبادرات التنموية المختلفة التى تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري، مشيرة إلى أن اعتمادات مبادرة "حياة كريمة" الكلية للمرحلة الأولى بلغت نحو 20 مليار جنيه لـ 375 قرية، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن، وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالي عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنيا للعام المالي 20/2021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 327 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنيا تبلغ 4,1 مليار جنيه بنسبة زيادة 10,8% عن خطة عام 2019/2020، تمثل 1,6٪ من الاستثمارات العامة الموزعة.

وخلال الزيارة أشار الدكتور جميل حلمي إلى أن عدد قرى محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة يبلغ 25 قرية، ضمن نطاق 10 مراكز، ويبلغ عدد سكانها 308 ألف نسمة يشكلون 5% من سكان المحافظة، ويبلغ عدد التدخلات التي تم الانتهاء من تنفيذها 102 تدخل بتكلفة كلية 575 مليون جنيه، من إجمالي اعتمادات مستهدفة بحوالي 1.68 مليار جنيه لحوالي 204 تدخل مستهدف.

تابع مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أنه نتج عن التدخلات التي تم الانتهاء منها بمحافظة المنيا مشروعين صرف صحي، و 3 مدارس تتضمن 53 فصل دراسي، وعدد 1112 عمود إنارة، و 8.7 كم شبكات مياه، بالإضافة إلى رصف طرق بلغت 4.6 كم، و 2 مركز شباب، وعدد 4 وحدة صحية، ورفع كفاءة 333 منزل، فضلًا عن محو أمية 53 شخص، والوصول إلى عدد 2964 مستفيد من قروض المشروعات الصغيرة، وأشار الدكتور جميل حلمي إلى أنه من المستهدف تحسن مؤشر جودة الحياة (معدل إتاحة الخدمات الأساسية في هذه القرى( في المتوسط بمعدل ٢٦ نقطة مئوية.