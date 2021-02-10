إلكترونيًا.. جامعة أسيوط تعقد مؤتمرها لقسم علاج الأورام نهاية الشهر الجاري









أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن انعقاد المؤتمر الدولي الثاني عشر لقسم علاج الأورام والطب النووي والمقرر له نهاية شهر فبراير الجاري وذلك في الفترة من 24 إلى26 من فبراير الجاري 2021 وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .





وأشار رئيس جامعة أسيوط أن مؤتمر قسم علاج الأورام يُعد من المؤتمرات الطبية الناجحة والمميزة والتى تطلقها جامعة أسيوط سنويًا والذي يمثل فرصة متميزة لإلقاء الضوء على أحدث الدراسات والأبحاث الطبية التى تعمل على تحقيق نسب أعلى من الشفاء وتطوير الخدمة العلاجية والتشخيصية فى مجال طب الأورام .





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ومن جانبه أوضح الدكتور والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على اعتماد عقد المؤتمر لأول مرة عن طريق الهجين والذي يعتمد بشكل أساسي على تقديم محاضرات أون لاين عبر التطبيقات الإلكترونية ورؤساء الجلسات العلمية فقط والمتحدثين والذى من المقرر أن يتضمن عدد من المحاضرات العلمية والورش العملية المتخصصة فى هذا المجال وهو ما يأتى ضمن مساعى القطاع فى إستكمال النشاط العلمى رغم ظروف الجائحة .

















وأشار علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن المؤتمر يشهد مشاركة إلكترونية لعدد من كبار الأستاذة المتخصصين فى مجال طب الأورام وذلك من دول تتضمن إنجلترا والهند وألمانيا وأمريكا وفرنسا والسعودية والأمارات والأردن ولبنان وذلك بالتعاون مع جمعيات القصر العيني للأورام والمعهد القومي للأورام وجمعية أمراض الدم وجمعية أمراض الدم وجمعية سرطان الكبد المصرية .









وأشار الدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب ورئيس المؤتمر أنه من المقرر أن تناقش وقائع المؤتمر موضوعات تتعلق بتعديل بروتوكولات العلاج في ظلال جائحة كورونا و ذلك بالإعتماد علي العقارات الحديثة التي تؤخذ عن طريق الفم من أجل تخفيض عدد المترددين من المرضى على المستشفيات و أيضا تشجيع تواصل المرضي عن طريق الانترنت ووسائل الإتصالات الأخري ، وكذلك مناقشة دور العلاج المناعي في تحسين نتائج العلاج و إطالة فترة عدم إرتجاع الورم و تحسين معدل الحياة من خلال تحفيز الجهاز المناعي للجسم .











