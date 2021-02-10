وكيل صحة الدقهلية يتفقد جاهزية مركز التطعيم ضد كورونا بمستشفى المنصورة الدولي

تفقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الاربعاء يرافقه الدكتور احمد حشيش مدير مستشفى المنصورة الدولي المكان الجارى تجهيزه لتطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بلقاح فيروس كورونا المستجد .





فيما تم التأكد من توافر الاشتراطات الصحية ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها والتأكد من توافر اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.



كما اشار وكيل الوزارة الى انه فور الانتهاء من اعطاء اللقاح للاطقم الطبية بجميع مستشفيات العزل والفرز بالدقهليه سيتم البدء في مرحلة تطعيم كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للاصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي.



كما قام وكيل الوزارة بجولة تفقدية على بعض اقسام المستشفى منها الاستقبال واقسام العنايات والعناية الجديده التي تم افتتاحها حديثا بسعة 20 سرير .





كما تفقد سير العمل بقسم الأشعة وإطمأن على ان اجهزة الأشعة المقطعية واشعة الرنين المغناطيسي تعمل بشكل جيد وتقدم الخدمة اللازمه للمواطنين.