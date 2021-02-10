عقب انتهاء فترة عمله.. البحرين تشيد بمجهودات السفير التونسي

استقبل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالبحرين، غانم بن فضل البوعينين، اليوم الأربعاء، السفير التونسي لدى المملكة، سليم الغرياني، بمناسبة انتهاء فترة عمله.





ووفقًا لوكالة أنباء البحرين، أشاد البوعينين، بالجهود التي بذلها السفير في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه القادمة.

من جانبه، أعرب السفير التونسي سليم الغرياني عن شكره وتقديره لمملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، على ما لقيه من دعم طوال فترة عمله.





كما تقدم السفير بالشكر والتقدير إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على حسن الاستقبال.