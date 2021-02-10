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أخبار العالم

أمير قطر يستقل رئيس مجلس الأمة الكويتي.. ويتلقى رسالة شفهية من الشيخ نواف الأحمد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:50 م
مير قطر يستقل رئيس
مير قطر يستقل رئيس مجلس الأمة الكويتي
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قسم الخارجي
استقبل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، نقل الغانم، الذي يقوم بزيارة رسمية للدوحة تستغرق يومين، خلال اللقاء رسالة شفهية من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين  وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما نقل الغانم خلال اللقاء تحيات أمير البلاد إلى تميم وتمنياته لقطر بالتقدم والازدهار.

من جانبه، حمل تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الغانم نقل تحياته وتقديره لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتمنياته له بموفور الصحة والعافية.

وحضر اللقاء رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله آل محمود، وسفير الكويت لدى الدوحة حفيظ العجمي.

ويقوم الرئيس الغانم حاليا بزيارة رسمية للدوحة تلبية لدعوة من نظيره القطري أحمد بن عبدالله آل محمود.
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