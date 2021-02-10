تقرير لمخاطبة رئيس الوزراء لعدم التزام الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس النواب

أكد التقرير الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، ضرورة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم التزام الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس النواب الواردة فى تقرير اللجنة البرلمانية ،وتحديد المسئوليات تجاه التجاوزات التى تضمنها الحساب الختامى لبعض الجهات والهيئات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الصدد.





وتضمن تقرير اللجنة التوصية ، بضرورة مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن عدم خضوع الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية بقناة السويس بقرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الآقصى للأجور ،وكذلك عدم خضوعها لرقابة وزارة المالية والمقررة بالمادة رقم 23 من القانون رقم 127 لسنة 1981.





وأشار التقرير إلى استمرار ظاهرة اعتماد بعض الهيئات الاقتصادية على الموازنة العامة لتدبير نفقاتها، لافتا إلى اعتماد مجالس ادارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقرره .





وشددت اللجنة فى تقريرها على ضرورة موافاة اللجنة بإعداد المستشارين والخبراء الآجانب والوطنيين الموزعين على كافة الجهات بالموازنة العامة للدولة والمعايير التى سيتم خلالها الاستعانة بهم وطبيعة الآعمال الموكلة إليهم .





وذكرت اللجنة إلى أنه من ضمن الملاحظات استمرار خلو التصنيف الاقتصادى لموارد الخزانة العامة للدولة من بند يندرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الاقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الموازنة العامة للدولة، واستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبغعض الوزارات بنظام وحدتين موازنيتين مثل وزارة المالية .





ورصد التقرير ضرورة القواعد الحاكمة للأحكام بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الآقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، وفى هذا الصدد قامت وزارة المالية بإصدار قرارا بتشكيل لجنة من وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات لهذا الغرض ،كما تم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لاستصدار كتاب دورى للوزراء والمحافظين وروساء الهيئات بسرعة موافاة وزارة المالية بأسماء وبيانات العاملين الذين تخطوا الحد الآقصى للدخول عام 2019 ،وقد صدر لهم الكتاب الدورى رقم 158ذذ_12 المؤرخ فى 10 يونيو 2020.





وحول المديونيات ،طالبت اللجنة البرلمانية بضرورة توضيح الديون المستحقة للحكومة "المتأخرات "،وقد أفادت الحكومة بأنه بناء على ما عرضه القطاع فقد صدر الكتاب الدورى لمجلس الوزراء رقم 6_1500 فى 31 يناير 2020 بقيام جميع الوزراء بموافاة وزارة المالية بقيمة المديونية المستحقة لوزارتهم طرف الوزارات الآخرى ليتسنى إجراء التسويات اللازمة .





وأوضحت اللجنة أنه فيما يتعلق بالاستثمارات المنفذة ، ردت وزارة المالية بضرورة مخاطبة كلا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولى لتنفيذ توصية اللجنة وقد تم موافاة وزارة المالية بحصر شامل لكافة القروض التى حصلت عليها الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ونسب الاستخدام فى 30 يونيو 2019 غير متضمنة معوقات التنفيذ .

كما أوضحت اللجنة فى تقرير ها برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،وجود أوجه القصور والنقص فى الأداء المالى للعديد من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مما أثر سلبا على تحقيق أهدافها التى أنشئت من اجلها .وكذلك عدم مباشرة المجلس الآعلى للأجور لاختصاصاته على مدار السنوات المالية الماضية 2015_2016،وحتى 2018_2019.





وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة فى المنح ، والقروض فى الآغراض والآهداف المحددة لها فى الاتفاقيات المبرمة بشأنها .،واستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة فى ضوء ما أسفر عنه نتائج الحساب الختامى.





وأشارت اللجنة إلى عدم تمكنها من الوقوف على حقيقة ما تم انجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصما من الاعتمادات التى خصصها مجلس النواب فى الباب السادس من موازنة السنة المالية 2018_2019.