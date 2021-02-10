محافظ أسيوط: وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة وتسوية شوارع بقرى مركزي الفتح وساحل سليم

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة خاصة بقطاع النظافة التي تولي المحافظة لها اهتمامًا كبيرًا بها والعمل على تحسين مستوى النظافة بالشكل الذي يليق بالمحافظة.





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وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تضافر كافة الجهود وتكثيف الأعمال للتخلص من تجمعات القمامة والمخلفات من مختلف المناطق والطرق العامة بصفة دورية من أجل استعادة الشكل الحضاري والجمالي اللائق للمحافظة والحفاظ على مستوى النظافة.











