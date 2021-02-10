محافظ أسيوط: وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة وتسوية شوارع بقرى مركزي الفتح وساحل سليم

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة خاصة بقطاع النظافة التي تولي المحافظة لها اهتمامًا كبيرًا بها والعمل على تحسين مستوى النظافة بالشكل الذي يليق بالمحافظة.
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وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تضافر كافة الجهود وتكثيف الأعمال للتخلص من تجمعات القمامة والمخلفات من مختلف المناطق والطرق العامة بصفة دورية من أجل استعادة الشكل الحضاري والجمالي اللائق للمحافظة والحفاظ على مستوى النظافة.
وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تكليف خالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة بتنفيذ حملة نظافة مكبرة ورفع المخلفات والقمامة المتراكمة في بعض المناطق من بينها شوارع قرى مركز الفتح وحتى مدخل مركز ساحل سليم حيث تم دفع وتوجيه سيارات ولوادر ومعدات وحدة الانقاذ السريع لرفع المخلفات والقمامة من أماكن التراكمات وإزالة الأتربة من جانب الطريق وتسوية الشوارع والطرق غير الممهدة وذلك حرصًا على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين مؤكدًا على مواصلة المجهودات لرفع كافة المخلفات والقمامة التي تضر بحالة الطرق والشوارع والميادين بمراكز وقرى المحافظة واستغلال المعدات وتسخير الامكانات المتاحة ومن خلال منظومة عمل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالخدمات والمرافق الاساسية.