عصام عبد الفتاح يحسم مصير ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة القادمة

كشف عصام عبد الفتاح مسؤل التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، مصير مشاركته فى انتخابات اتحاد الكرة القادمة.





قال عصام عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد: لم تحسم مصير مشاركتى فى انتخابات مجلس ادارة الجبلاية المقبلة من عدمه حتى هذه اللحظة.





ولفت إلى أنه ينتظر وضوح الرؤية خلال الفترة القادمة من أجل تحديد موقفه النهائي من الدخول فى سباق المنافسة على عضوية مجلس الإدارة المقبل.





يذكر ان اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بدأت بعد التجديد لها فى إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عملها لفترة تمديد مهمتها التي تنتهي في 31 يوليو المقبل.





وحرص أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على التأكيد بهذه المناسبة على أن المرحلة الجديدة من عمر اللجنة تعد صفحة جديدة مع الجميع تسعى خلالها اللجنة لمد يدها للجميع لإنجاز كل ما هو في صالح الكرة المصرية.





أضاف رئيس اللجنة المكلفة إن طبيعة الفترة السابقة من عمر اللجنة وقصر مدتها (40 يوما) فرض عليها أسلوب عمل اتسم بالسرعة، وهو ما سيختلف بكل تأكيد خلال الفترة المقبلة التي تشهد اتساعا زمنيا لم يكن متوافرا للجنة في مدتها الأولى.



