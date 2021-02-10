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رياضة

كاف يختار حكما مصريا لإدارة مباريات أمم إفريقيا للشباب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:02 م
كاف
كاف
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يسرى غازى
اختارت لجنة الحكام فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عنصر تحكيمي مصري من أجل المشاركة ضمن الأطقم التحكيمية لإدارة مباريات أمم أفريقيا للشباب في موريتانيا المقرر انطلاقها يوم الأحد القادم.

وقررت لجنة الحكام فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف الاستعانة بخدمات يوسف البساطي الحكم المساعد من أجل المشاركة في إدارة مباريات أمم أفريقيا للشباب في موريتانيا.

جاء اختيار يوسف البساطي من قبل لجنة حكام الكاف بعد متابعة جيدة لمستوى الأداء فى البطولات المحلية.

وما عزز من اختيار يوسف البساطي للمشاركة فى إدارة مباريات امم افريقيا للشباب فى موريتانيا ترشيحه من قبل لجنة الحكام فى اتحاد الكرة.

كان مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين اعتذر عن عدم السفر بعد غد الجمعة إلى موريتانيا من أجل التواجد ضمن اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

وجاء  سبب اعتذار مجدي عبد الغني، إلى انشغاله بالأعمال القائم عليها بجمعية اللاعبين المحترفين.

واختار مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، مجدي عبد الغني من أجل التواجد ضمن اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا للشباب استنادا إلى خبراته الإدارية الكبيرة فى المجال التنظيمي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة أمم افريقيا للشباب يوم الاحد المقبل بمشاركة مختلف دول القارة السمراء.

وسوف تقام بطولة أمم إفريقيا للشباب لأول مرة فى موريتانيا بمشاركة 12  منتخبا بعد رفع عدد المنتخبات من 8 الى 12 منتخبا.

بطولة أمم إفريقيا للشباب سوف تلعب على ثلاثة ملاعب على الملعب الاولمبي وملعب شيخا بيديا بنواكشوط والملعب البلدي بنواذييو الذي سيحتضن مباريات المجموعة الثالثة.

مباراة الافتتاح ستقام على الملعب الاولمبي بين منتخبا الوطني ونظيره الكاميروني في مباراة هامة ستكون مفتاحا لما بعدها.

يذكر أن منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين انسحب من تصفيات امم افريقيا للشباب في دورة تونس الأخيرة بعدما ضربت الإصابات بفيروس كورونا صفوف الشباب الفراعنة وتم فتح باب التحقيق وإحالة الملف إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.
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