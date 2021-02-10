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محافظات

ندوات تثقيفية للوقاية من كورونا بدمياط

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:25 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
نظمت إدارة الثقافة والإعلام  الصحى بمديرية الشئون الصحية بدمياط ، مجموعة متنوعة من الندوات الثقافية، والتى شملت أكثر من 220 ندوة تثقيفية توعوية خلال شهر، وذلك لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين فى شتى الموضوعات.

ومن جانبه صرح الدكتور احمد عريف مدير ادارة التثقيف الصحى بدمياط ،انه تم تكثيف الندوات التوعوية فى كل المصالح الحكومية والوحدات الصحية عن بعض الموضوعات المهمة والتى تشمل فيروس كورونا المستجد، طرق نقل العدوى، طرق غسل الأيدى بالماء والصابون، طرق الوقاية، والاحتياطات الاحترازية المفروض اتباعها للوقاية منه ومن أهمها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى وعدم لمس أغراض الغير، الاهتمام بالتغذية السليمة والمأكولات التى تقوى جهاز المناعة والمقاومة لفيروس كورونا والفيروسات المعدية الأخرى والأمراض المعدية، وأهمية ممارسة الرياضة فى حياتنا لبناء جسم صحى خالى من الامراض وتقوية جهاز المناعة .

وأوضح ان الندوات تضمنت  الحديث عن مبادرة "100 مليون صحة" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، وأهمية الفحص الذاتى للثدى وضرورة الكشف المبكر لتجنب خطر الاصابة بسرطان الثدي.

 وأكد على أهمية الاستمرار فى مثل هذه الندوات، وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من الوعى الثقافى والحرص المجتمعى من خلال متابعة الأحداث الجارية والاطلاع على بيانات وزارة الصحة والالتزام بتطبيق الإرشادات الطبية، لافتًا إلى ضرورة تجنب المخالطة فى الأماكن العامة من أسواق وأفراح ومناسبات والتأكد من ارتداء الكمامات وتباعد المسافات قدر المستطاع لتجنب الإصابة من أجل السلامة.

 يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للتوعية بأهمية اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

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ندوات تثقيفية للوقاية من كورونا بدمياط
ندوات تثقيفية للوقاية من كورونا بدمياط
ندوات تثقيفية للوقاية من كورونا بدمياط
ندوات تثقيفية للوقاية من كورونا بدمياط
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