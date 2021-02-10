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زيارة الرئيس تعكس اهتمام الدولة.. سليمان جودة يعلق على ملف عزبة الهجانة.. شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:26 م
سليمان جودة
سليمان جودة
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ريهام فيكتور
قال الكاتب الصحفي ، سليمان جودة ، إن زيارة الرئيس السيسى وأعضاء الحكومة لعزبة الهجانة لم تحدث من قبل ، وهو دليل على اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف سليمان جودة  ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أنه لابد من الاهتمام أن هذه الخطوة جديدة من رئيس جمهورية. 

وأشار الكاتب الصحفي ، إلى أن تواجد رئيس الجمهورية بنفسة فى حى أو عزبة او منطقة شعبية مثل عزبو الهجان يعطى رسالة قوية للشعب المصرى .

وتابع الكاتب الصحفي ، أن هذه الرسائل قادمة من رئيس الدولة نفسة ، أن هذه المنطقة وما يماثلها على امتداد الجمهورية فى ذهن صانع القرار وموجوة فى دائرة الاهتمام .

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