زيارة الرئيس تعكس اهتمام الدولة.. سليمان جودة يعلق على ملف عزبة الهجانة.. شاهد

قال الكاتب الصحفي ، سليمان جودة ، إن زيارة الرئيس السيسى وأعضاء الحكومة لعزبة الهجانة لم تحدث من قبل ، وهو دليل على اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.





وأضاف سليمان جودة ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 ، أنه لابد من الاهتمام أن هذه الخطوة جديدة من رئيس جمهورية.





وأشار الكاتب الصحفي ، إلى أن تواجد رئيس الجمهورية بنفسة فى حى أو عزبة او منطقة شعبية مثل عزبو الهجان يعطى رسالة قوية للشعب المصرى .





وتابع الكاتب الصحفي ، أن هذه الرسائل قادمة من رئيس الدولة نفسة ، أن هذه المنطقة وما يماثلها على امتداد الجمهورية فى ذهن صانع القرار وموجوة فى دائرة الاهتمام .



