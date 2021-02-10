اقتصاد الإمارات..777 طلبا لإعادة تثبيت علامات تجارية خلال يناير

بلغ عدد طلبات إعادة تثبيت ملكية لعلامات تجارية في دولة الإمارات نحو 777 طلبا خلال شهر يناير من العام 2021 وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد.





وتعكس البداية الإيجابية لقطاع العلامات التجارية الإماراتي مع مطلع العام الجديد قدرته على المحافظة على نسب نمو جيدة رغم حالة التباطؤ التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم نتيجة جائحة "كورونا".

كما يعزز النشاط المسجل في قطاع العلامات التجارية الدور الريادي للدولة كمركز إقليمي لعمل كبريات الشركات التي تحمل علامات تجارية عالمية.





ويتنوع عمل الشركات ذات العلامات التجارية العالمية التي تعمل انطلاقا من دولة الإمارات حيث تشمل مختلف القطاعات وفي مقدمتها التجارة والخدمات والتكنولوجيا بالإضافة إلى قطاعات اللوجيستك والسياحة والسفر والصناعة وغيرها من القطاعات الأخرى.





يشار إلى أن البنية التحتية الضخمة التي تتمتع بها دولة الإمارات وبيئة العمل المتميزة التي توفرها لمجتمع الأعمال تمثل عناصر جذب في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام لكبريات الشركات العالمية.

وكانت وزارة الاقتصاد وفي إطار حرصها على زيادة جاذبية بيئة ممارسة الأعمال في الدولة قررت في وقت سابق إجراء تخفيض على رسوم بعض الخدمات المقدمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية ومنها قطاع العلامات التجارية مما يساهم في زيادة تنافسية بيئة العمل ويساعد بالتالي على استقطاب المزيد من العلامات التجارية العالمية للعمل انطلاقا من الدولة.