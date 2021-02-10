"شمس وقمر".. كتاب مسرحي عن دار الزيات لـ قدري شوقت الراعي

أصدرت دار الزيات للنشر والتوزيع العمل المسرحي «شمس وقمر.. مواكب الشر»، للكاتب والأديب قدري شوقت الراعي.

ويضم الكتاب مسرحيتين: الأولى جاءت تحت عنوان "شمس وقمر" صاغها المؤلف بلغة الشعر, واستهدف بها شريحة الفتيان, وذلك عبر بناءٍ درامي اجتماعي, يسلط الضوء على طبيعة الحياة المريرة التي تحياها بعض الشرائح الأسرية في مجتمعاتنا العربية جرَّاء قساوة العيش وارتحال عوائلها بحثًا عن الذات , وسعيًا في سبيل المال لتوفير حياة أفضل ومعيشة كريمة, والنص المسرحي صيغ بلغة أدبية رزينة.

والكتاب في جوهره يعتمد الأسلوب الأدبي الذي يطرح لقضايا إنسانية ممزوجة بمشاعر الكاتب.

ويحاول اجتذاب القارئ في كل صفحة من صفحاته ؛ ليمده بالفائدة والإمتاع الفني في آن واحد هذا ويعد كتاب "شمس وقمر" الإصدار الثاني للكاتب الأديب "قدري الراعي" الذي صدر له من قبل كتاب "أناشيد الموت والحياة" الذي ضم سلسلة من المقالات المتنوعة التي تناولت جملة من القضايا الأدبية والاجتماعية والفكرية, كما أن للكاتب مجموعة قصصية قيد النشر ستخرج إلى النور في الأيام المقبلة.